После нескольких лет ожидания, в мае этого года основанной Илоном Маском (Elon Musk) компании Neuralink наконец удалось получить разрешение американских чиновников на проведение клинических испытаний разрабатываемого ею мозгового импланта на добровольцах. Сколько их всего будет и как долго будут продолжаться испытания, Илон Маск пока сказать не может, но во время визита в Париж на этой неделе он заявил, что первый пациент примерит данный имплант до конца этого года.
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Neuralink сейчас рассчитывает впервые вживить имплант человеку с частичной или полной утратой подвижности либо четырёх конечностей, либо только двух нижних. Конечной целью разработки «мозгового интерфейса» Neuralink как раз является решение проблем с подвижностью людей, утративших природный контроль над своими конечностями. Попытки получить разрешение на проведение клинических испытаний на людях компания предпринимала ещё в начале прошлого года, но тогда получила отказ регуляторов, поскольку те выразили озабоченность риском последствий извлечения импланта из черепной коробки пациента и необходимостью периодической замены аккумулятора. В мае этого года Neuralink получила разрешение не только на использование этих имплантов на людях, но и проведение хирургических операций по их установке с помощью специализированных роботов.