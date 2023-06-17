Личные поступки миллиардера её не объясняют, как он сам считает.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Антуан Арно (Antoine Arnault), чей отец регулярно борется с Илоном Маском (Elon Musk) за статус богатейшего человека мира, на конференции VivaTech в Париже получил возможность лично спросить у американского миллиардера о причинах впечатляющей динамики курса акций возглавляемой им компании Tesla, как поясняет CNBC. Напомним, что только за две предыдущие недели капитализация Tesla выросла на $200 млрд и заметно превысила $800 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

Илон Маск предположил, что вряд ли курс акций Tesla сильно зависит от его личных действий и высказываний. Как отметил глава компании, порой он говорит, что курс акций завышен, после чего тот растёт ещё сильнее, и ему не остаётся ничего другого, кроме как принимать этот факт.

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Миллиардер убеждён, что ожидания инвесторов, связанные с реализацией полного автопилота, в значительной степени влияют на стоимость акций Tesla и капитализацию компании. Он в очередной раз заявил, что рано или поздно обладатели электромобилей этой марки смогут превратить их в автоматические такси, способные независимо зарабатывать деньги для своих владельцев. Сугубо как автопроизводитель Tesla на мировом рынке пока не может претендовать на значительные позиции, поскольку выпускает не более 2% ежегодно реализуемых во всём мире машин, поэтому Маск списывает высокую капитализацию на веру акционеров в потенциал автопилота.