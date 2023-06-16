Оно расположено в том же городе, что и предприятие самой Micron.

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Решение Micron Technology вложить более $600 млн в расширение своего предприятия в китайском Сиане, как поясняет DigiTimes, обрастает новыми подробностями. Как выясняется, Micron хочет приобрести расположенное в том же городе КНР предприятие тайваньской компании Powertech Technology, которое выпускает оборудование для тестирования и упаковки микросхем. Услугами данного предприятия Micron пользуется в Сиане уже более шести лет.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как отмечает источник, условия контракта между компаниями подразумевают, что на данном этапе сотрудничества Micron имеет право выкупить данное предприятие. Сумма сделки не называется, да и оформляться она может в течение года с момента достижения компаниями договорённости, как поясняют тайваньские СМИ. Не исключено, кстати, что продукция предприятия Powertech пригодится Micron в случае реализации планов по строительству предприятия в Индии, где как раз будут тестироваться и монтироваться в корпус микросхемы памяти этой американской марки.