Китай остаётся для компании важным рынком даже на фоне запретительных мер.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В этом году у американских властей появился новый объект для защиты от претензий китайских оппонентов, поскольку правительство КНР признало продукцию Micron Technology недостаточно безопасной для использования в своей критически важной информационной инфраструктуре и ввело соответствующий запрет внутри страны. При этом Reuters со ссылкой на заявления китайского представительства Micron в местных социальных сетях сообщает, что американский производитель памяти за ближайшие несколько лет намерен вложить в расширение своего локального предприятия в Сиане около $603 млн.

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Источник изображения: Reuters

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Эти деньги, как отмечается, будут направлены на закупку оборудования для тестирования и упаковки микросхем памяти производства китайского подразделения тайваньской Powertech Technology, у которой имеется предприятие в том же городе. Инициатива позволит увеличить его штат на 1200 человек, а также создаст 500 новый рабочих мест на предприятии самой компании Micron. На китайском рынке обе компании сотрудничают с 2016 года. Micron также установит на своём предприятии новые производственные линии по упаковке чипов мобильной ОЗУ, твердотельной памяти и изготовлению накопителей на её основе.