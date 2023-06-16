По данным агентства Bloomberg, уже на следующей неделе во время визита премьер-министра Индии в США может быть объявлено о готовности Micron Technology по строить в этой азиатской стране предприятие по тестированию и упаковке чипов памяти, которое обойдётся компании в сумму от $1 до $2 млрд, в зависимости от масштабов.
реклама
Готовы ли власти Индии субсидировать этот проект, пока не уточняется, но они ранее выделили $10 млрд на оплату до половины расходов компаний на строительство предприятий в Индии, которые будут специализироваться на производстве полупроводниковых компонентов. Для властей Индии это тоже хороший шанс воспользоваться миграцией производителей из Китая в силу экономических и геополитических причин. Не так давно продукция Micron была признана в КНР опасной для применения в объектах критической информационной инфраструктуры, поэтому получить «запасной аэродром» в Азии компании было бы выгодно.