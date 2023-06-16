Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron ведёт переговоры о строительстве предприятия в Индии
Индия – это новый Китай для западных инвесторов?
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

По данным агентства Bloomberg, уже на следующей неделе во время визита премьер-министра Индии в США может быть объявлено о готовности Micron Technology по строить в этой азиатской стране предприятие по тестированию и упаковке чипов памяти, которое обойдётся компании в сумму от $1 до $2 млрд, в зависимости от масштабов.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Готовы ли власти Индии субсидировать этот проект, пока не уточняется, но они ранее выделили $10 млрд на оплату до половины расходов компаний на строительство предприятий в Индии, которые будут специализироваться на производстве полупроводниковых компонентов. Для властей Индии это тоже хороший шанс воспользоваться миграцией производителей из Китая в силу экономических и геополитических причин. Не так давно продукция Micron была признана в КНР опасной для применения в объектах критической информационной инфраструктуры, поэтому получить «запасной аэродром» в Азии компании было бы выгодно.

#полупроводники #micron #индия #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти Германии готовы увеличить субсидии на строительство предприятия Intel до 10 млрд евро
Micron продолжит расширять мощности китайского предприятия даже под санкциями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
5
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
21
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
13
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
41
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
2
Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США
5
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
6

Сейчас обсуждают

PanzerK
10:20
Процессор это вторичное изделие, можно какие угодно их проектировать толку то с этого, если у вас производства нет. СССР пошёл по пути реставрации капитализма и к концу 80х уже был обречён. Так что уч...
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
coth
10:16
Именно при Хрущёве всё это зарождалось и развивалось. А несостоятельность, точнее отсутствие рынков сбыта - это уже результат деятельности товарища Брежнева.
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Владимир Дранников
10:16
Сталин кибернетиков и разогнал, назвав это лженаукой, отсюда и отставание в кибернетике при СССР
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Сергей Баулов
10:15
Скорее всего, град рядом упал. Танку после прямого попадания башню отрывает.
В сети появилось фото американской БМП Bradley после прямого попадания российского "Града"
El Grechko
10:13
Устаревшие данные, Пентковский давно на пенсии, а Core 2 Duo проектировал КОРнеев эДУАрд
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
OgoGoLog
10:10
Долларовый "миллионер". У него есть доллар и миллион претензий.
Вице-премьер Белоусов назвал «оптимальный» курс доллара для российской экономики
Nicetas
10:10
>> разрушают миф в веру об неуязвимости Походу, автор сам себе придумал этот "миф в веру", и сам же его промеж себя разрушил ))
В сети появилось фото американской БМП Bradley после прямого попадания российского "Града"
Yilec
10:09
Система Сталина была супер состоятельна, пришёл Хрущёв и всё превратилось в кукурузу, а меченный вообще всё развалил.
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Артём Николаев
10:08
Манкурт
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Yilec
10:06
Спасибо за статью. Помнить и знать что было важно, но сослагательные наклонения по отношению к прошедшему - плохой советчик для настоящего.
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем