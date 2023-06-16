Но в обмен на ряд условий со своей стороны.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Как сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на информацию немецкого издания Handelsblatt, немецкие власти в результате долгих торгов и колебаний приблизились к решению выделить Intel почти 10 млрд евро субсидий на строительство производственного комплекса в немецком Магдебурге.

реклама

Источник изображения: Intel

Первоначальная сумма, о которой шла речь, была меньше — €6,8 млрд, но Intel позже затребовала увеличить размер субсидий, поскольку её собственные проектные расходы на строительство выросли из-за инфляции и роста цен на энергоносители в Европе. Переговоры вступят в решающую стадию в эти выходные, как сообщают немецкие источники, а официально об их результатах будет объявлено в понедельник, когда генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посетит столицу Германии для подписания соглашения с местными властями.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Со стороны властей страны будет выдвинут ряд условий. Например, Intel придётся расширить производство в Германии до более крупных масштабов, чем планировалось изначально. По крайней мере, бюджет проекта уже вырос с 17 до 30 млрд евро. Во-вторых, власти Германии хотят предусмотреть потолок цен на услуги и продукцию Intel, выпускаемую на будущих предприятиях в Магдебурге.