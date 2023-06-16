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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Германии готовы увеличить субсидии на строительство предприятия Intel до 10 млрд евро
Но в обмен на ряд условий со своей стороны.
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Как сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на информацию немецкого издания Handelsblatt, немецкие власти в результате долгих торгов и колебаний приблизились к решению выделить Intel почти 10 млрд евро субсидий на строительство производственного комплекса в немецком Магдебурге.

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Источник изображения: Intel

Первоначальная сумма, о которой шла речь, была меньше — €6,8 млрд, но Intel позже затребовала увеличить размер субсидий, поскольку её собственные проектные расходы на строительство выросли из-за инфляции и роста цен на энергоносители в Европе. Переговоры вступят в решающую стадию в эти выходные, как сообщают немецкие источники, а официально об их результатах будет объявлено в понедельник, когда генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посетит столицу Германии для подписания соглашения с местными властями.

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Со стороны властей страны будет выдвинут ряд условий. Например, Intel придётся расширить производство в Германии до более крупных масштабов, чем планировалось изначально. По крайней мере, бюджет проекта уже вырос с 17 до 30 млрд евро. Во-вторых, власти Германии хотят предусмотреть потолок цен на услуги и продукцию Intel, выпускаемую на будущих предприятиях в Магдебурге.

#intel #полупроводники #германия #субсидии
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