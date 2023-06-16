Речь шла о показателях рождаемости, хотя встреча подразумевала обсуждение строительства предприятия Tesla.

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-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Перед выступлением на мероприятии в Париже, как отмечает CNBC, частный самолёт с Илоном Маском (Elon Musk) на борту совершил посадку в Риме, где американский миллиардер встретился для переговоров с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони (Giorgia Meloni). Из откровений последней на страницах социальной сети, принадлежащей Маску, стало известно, что речь шла об искусственном интеллекте и показателях рождаемости, помимо прочих тем.

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Источник изображения: Getty Images

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Поскольку «инновации и возможности» в повестке переговоров с Мелони значились лишь в такой размытой формулировке, было сложно установить, говорила ли она с Маском о возможности строительства предприятия Tesla в Италии. Лидеры европейских стран, похоже, включились в новую гонку за привлечение инвестиций Илона Маска в свои регионы. Испания и Франция уже претендуют на появление нового автосборочного предприятия Tesla, статус Италии в качестве кандидата пока обсуждается только на уровне слухов. К слову, некоторые регионы страны имеют достаточно развитую автомобильную промышленность, поэтому с точки зрения близости к поставщикам компонентов Италия могла бы стать для нового предприятия Tesla неплохим выбором. Следующим пунктом назначения для Маска на этой неделе должна стать французская столица.