Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск посетил Италию и провёл переговоры с премьер-министром страны
Речь шла о показателях рождаемости, хотя встреча подразумевала обсуждение строительства предприятия Tesla.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Перед выступлением на мероприятии в Париже, как отмечает CNBC, частный самолёт с Илоном Маском (Elon Musk) на борту совершил посадку в Риме, где американский миллиардер встретился для переговоров с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони (Giorgia Meloni). Из откровений последней на страницах социальной сети, принадлежащей Маску, стало известно, что речь шла об искусственном интеллекте и показателях рождаемости, помимо прочих тем.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Поскольку «инновации и возможности» в повестке переговоров с Мелони значились лишь в такой размытой формулировке, было сложно установить, говорила ли она с Маском о возможности строительства предприятия Tesla в Италии. Лидеры европейских стран, похоже, включились в новую гонку за привлечение инвестиций Илона Маска в свои регионы. Испания и Франция уже претендуют на появление нового автосборочного предприятия Tesla, статус Италии в качестве кандидата пока обсуждается только на уровне слухов. К слову, некоторые регионы страны имеют достаточно развитую автомобильную промышленность, поэтому с точки зрения близости к поставщикам компонентов Италия могла бы стать для нового предприятия Tesla неплохим выбором. Следующим пунктом назначения для Маска на этой неделе должна стать французская столица.

#tesla #илон маск #италия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск дал понять, что расширение производства грузовиков Semi состоится не ранее конца следующего года
На встрече Маска и Макрона будет обсуждаться возможность строительства предприятия Tesla во Франции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
5
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
23
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
105
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
41
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
12
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
2
Эстония будет тратить на оборону 3% от ВВП или 15 млрд долларов за следующие 10 лет
11

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
04:38
Ты точно дурак. Где ты в моем сообщении увидел что-то про страны, чтобы такую телегу выкатывать? Я задал простой вопрос, тут же толпа идиотов с минусами набежала. Вы со своей политикой уже совсем куку...
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
хахахер
03:47
можно поставить леопард,напротив немецкого посольства и направить пушку на него.А потом и на красную площадь,уже его перевезти.Побольше всякого,политического гнёта сделать
Офицер ЕС: потеря ВСУ "Леопарда" и появление его как трофея на Красной площади - это не самое худшее
sergunchik25
03:38
Горшочек не вари!
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
Кира Вернова
03:30
Вроде и приятно, но понимаешь, что это вопреки всё. Не разворовали бы армию. ТАм и по прикольней были бы штуки. Да и более массовей.
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
32Влад32
03:28
"Великий полководец", блин. Столько народа загубил! А как красиво обещал прекратить войну на Донбассе. Сдохни, тварь.
Зеленский назвал успех украинского контрнаступления залогом победы Украины
LastAtlant
03:21
а как же система связи и ее защиты
Офицер ЕС: потеря ВСУ "Леопарда" и появление его как трофея на Красной площади - это не самое худшее
salixa66
03:18
1070ti максимум проживёт год-два
Видеокарты NVIDIA снова подорожали – почему цены растут, а хороших предложений всё меньше
swr5
03:18
"Придет время и Windows 11". Нет, не придет.
Steam опубликовала статистику использования аппаратного и программного обеспечения за май
salixa66
03:17
Ты забыл добавить что они играют на низких- средних настройках и то с фризами
Видеокарты NVIDIA снова подорожали – почему цены растут, а хороших предложений всё меньше
VRoman
03:16
"если раньше цикл разработки для AAA игр составлял два или три года, то теперь он составляет четыре, пять и шесть лет" - не боятся, что игра устареет к выходу??
Microsoft отказалась от разработки игр для Xbox One
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем