Придётся соперничать за эту возможность с Испанией.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Один из старейших автопроизводителей мира, компания Renault, в последние годы пытается удержать свои рыночные позиции за счёт участия в разного рода альянсах с японскими партнёрами, но в число амбиций действующего президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) может входить строительство на территории страны предприятия компании Tesla по выпуску электромобилей. По крайней мере, как сообщает Reuters, сам Макрон выражает намерение уже второй раз за два последних месяца встретиться с Илоном Маском (Elon Musk)

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во время визита последнего в Париж.

Источник изображения: Reuters

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Посещение мероприятия VivaTech во французской столице Илоном Маском запланировано на завтра. Со слов французского президента, они с главой Tesla будут обсуждать привлекательность инвестиций в экономику Франции и Европы в целом, электромобили и тяговые батареи, а также искусственный интеллект, социальные сети и сопутствующие юридические вопросы. Макрон выразил готовность продвигать Францию в глазах руководителя Tesla в качестве места для инвестиций. Недавно сообщалось, что за право разместить второе предприятие Tesla в Европе будет соперничать и Испания. Идею строительства предприятия Tesla во Франции поддерживают и некоторые из министров правительства Макрона. Во время предыдущей встречи с Макроном в середине мая Илон Маск выразил готовность инвестировать существенные суммы в экономику Франции.