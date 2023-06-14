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Предстоящая смена флагманов в семействе настольных процессоров Intel для энтузиастов уже фактически подтверждена официально, поскольку Core i9-13900KS с октября переедет в менее заметную коробку при поставках в розничном исполнении, но этот процессор ещё способен подтягивать старые видеокарты до новых рекордов в разгоне. По крайней мере, в 3DMark11 Performance группе греческих энтузиастов во главе с OGS удалось вчера обновить рекорд среди парных видеокарт.

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Источник изображения: HWBot, OGS

Связка видеокарт GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX, которая ранее была известна в России под альтернативным обозначением KFA2, при помощи резервуаров с жидким азотом смогла разогнаться с 1350/14000 МГц до 2595/16560 МГц, а центральный процессор Core i9-13900KS работал на частоте 7637 МГц при активности восьми производительных ядер и шестнадцати сопутствующих им потоков. Процессор также охлаждался жидким азотом и был установлен в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex.

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Полученные греческим энтузиастом 86 270 баллов являются лучшим результатом 3DMark11 Performance не только в модельном зачёте, но и среди всех парных видеокарт, а в абсолютном рейтинге соответствуют десятому месту.