По данным японского информационного агентства Nikkei, команда из 100 специалистов компании Rapidus будет отправлена в исследовательский центр IBM в американском штате Нью-Йорк для прохождения подготовки в рамках освоения 2-нм технологии производства чипов. Соглашение между компаниями было подписано в декабре прошлого года, а в апреле этого в США отправились первые инженеры Rapidus для прохождения стажировки.
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Прототип 2-нм ячейки памяти IBM изготовила ещё в 2021 году, а японскому консорциуму Rapidus до этой стадии придётся идти до 2025 года. Серийный выпуск 2-нм продукции на родной земле японская компания рассчитывает наладить в 2027 году. Подход IBM к выпуску 2-нм изделий подразумевает использование структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA), поэтому качественная подготовка персонала является важным залогом будущего успеха Rapidus. По оценкам руководства японской компании, для осуществления выпуска 2-нм продукции в серийных количествах ей понадобятся от 500 до 1000 инженеров.