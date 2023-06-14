Как отмечают профильные издания, по итогам вчерашней торговой сессии акциям NVIDIA всё-таки удалось превысить отметку, которая символизировала достижение капитализацией бизнеса компании значения в $1 трлн. За всю историю существования фондового рынка это только седьмой случай преодоления этого рубежа одной из американских компаний.
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Над этой отметкой в своё время побывали Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Tesla и запрещённая в России Meta Platforms. Правда, двум последним в дальнейшем пришлось откатиться на более низкие отметки, но успеха NVIDIA это пока нисколько не умаляет. Компания в конце мая уже приближалась к данной отметке капитализации, а всего с начала текущего года её акции выросли в цене почти в три раза, подогреваемые интересом инвесторов к сфере систем искусственного интеллекта.