Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung, TSMC и Apple тоже рассматриваются SoftBank в качестве якорных инвесторов Arm
Выбор будет сделан к августу.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Длительность подготовки к IPO британского холдинга Arm во многом объясняется тем, что основатель SoftBank не хочет продешевить с его активами, а время для выхода на американскую фондовую площадку выбрано не самое удачное с точки зрения инвестиционного климата и общей макроэкономической ситуации. Как пояснило вчера агентство Reuters, в качестве вероятных якорных инвесторов Arm рассматривает не только компанию Intel, но и ряд других крупных компаний технологического сектора.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Среди них упоминаются американские Alphabet (Google), Microsoft и Apple, тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics. Последняя хоть и демонстрирует амбиции в сфере самостоятельной разработки процессоров и стремится стать крупнейшим контрактным производителем чипов к концу десятилетия, до сих пор в значительной степени зависит от рынка памяти. Возможно, тайваньской TSMC инвестиции в капитал Arm могли бы позволить усилить сотрудничество с её клиентами в рамках подготовки их процессоров к серийному производству. Alphabet, Microsoft и Apple тоже заинтересованы в разработке прогрессивных процессоров, поэтому доля в капитале Arm им бы не помешала. Считается, что с выбором якорных инвесторов британский холдинг под контролем японской корпорации SoftBank должен определиться к августу этого года.

#samsung #apple #microsoft #tsmc #arm #инвестиции #softbank #ipo #alphabet
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Hyundai объединит усилия с Samsung, LG и SK в сфере производства электромобилей
На российских интернет-площадках начат приём заказов на гарнитуру Apple Vision Pro
В Японии TSMC столкнулась с дефицитом земли и транспортными проблемами при строительстве местного предприятия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
11
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
8
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
16
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
18
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
20
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Константин Голубков
13:38
"НА"!!!!!Украине!А не "В"!!!Либо вы провокаторы,либо лохи безграмотные!!!
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
Bot0-Chat
13:36
Ночью мы писали про сбитие и дым в районе проспекта Шевченко. Но возможно все оказалось ещё печальнее. Вы официальные фото с прилета по проспекту Шевченко видели? Опять ППО влучыло в дом, по факту. Оч...
Вооруженные силы России нанесли авиаудары по Одесской области
Валерий Саватеев
13:32
Значит тупо забили на оптимизацию ещё сильнее и это факт! Так как графика должна тогда быть в 2раза лучше, чтобы выставлять такие требования
Для средних настроек в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty требуется минимум Core i9-12900 и RX 7900 XTX
Aaa
13:32
да странная эта система комментирования
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Apsheronsky tchai
13:29
Надо было рекламный ролик с Чёрным властелином выпускать, ГЕЙмеры бы оценили.
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
Megagad
13:28
"программы/драйвера" сами наши писали, или просто взяли из "репозитория"(забугорного)?
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
dagnoparte
13:27
А нам это зачем? Нас вполне устраивают поставки в германию через ту же индию
Роберт Хабек: Экономика Германии пострадает без поставок Российского газа
Zelot фастфуд
13:27
тогда ваще норм.
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
Dmitry Mitry
13:27
После Diablo 3 эту я куплю только со всеми аддонами и на большой распродаже.
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
Dmitry Mitry
13:26
А ее и не купить в РФ. Так что все норм.
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем