Длительность подготовки к IPO британского холдинга Arm во многом объясняется тем, что основатель SoftBank не хочет продешевить с его активами, а время для выхода на американскую фондовую площадку выбрано не самое удачное с точки зрения инвестиционного климата и общей макроэкономической ситуации. Как пояснило вчера агентство Reuters, в качестве вероятных якорных инвесторов Arm рассматривает не только компанию Intel, но и ряд других крупных компаний технологического сектора.
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Среди них упоминаются американские Alphabet (Google), Microsoft и Apple, тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics. Последняя хоть и демонстрирует амбиции в сфере самостоятельной разработки процессоров и стремится стать крупнейшим контрактным производителем чипов к концу десятилетия, до сих пор в значительной степени зависит от рынка памяти. Возможно, тайваньской TSMC инвестиции в капитал Arm могли бы позволить усилить сотрудничество с её клиентами в рамках подготовки их процессоров к серийному производству. Alphabet, Microsoft и Apple тоже заинтересованы в разработке прогрессивных процессоров, поэтому доля в капитале Arm им бы не помешала. Считается, что с выбором якорных инвесторов британский холдинг под контролем японской корпорации SoftBank должен определиться к августу этого года.