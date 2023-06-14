К программной экосистеме компании пока нет доверия среди клиентов.

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-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

По информации Reuters, вчерашняя демонстрация компанией AMD ускорителей вычислений MI300A и MI300X не произвела большого впечатления на инвесторов, поскольку курс акций к завершению торговой сессии опустился на 3,61%. По мнению аналитиков, экспансии новинок на рынке систем искусственного интеллекта помешает отсутствие значимого количества крупных клиентов, использующих решения AMD, а также более развитая экосистема CUDA для разработчиков из числа клиентов конкурирующей NVIDIA.

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Источник изображения: Reuters

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Ставка AMD на открытую платформу ROCm себя пока не оправдывает. По всей видимости, присутствие на сцене представителя AWS и высказывания руководства запрещённой в России компании Meta Platforms в поддержку серверных процессоров AMD Bergamo и новых ускорителей серии MI300 не смогли убедить инвесторов в наличии у новых продуктов компании широких рыночных перспектив. По мнению некоторых аналитиков, AMD следует заручиться поддержкой более мелких и многочисленных игроков рынка, прежде чем компания сможет рассчитывать на успех в данном сегменте. Хотя по объёму памяти и её пропускной способности новинки AMD превосходят NVIDIA H100, клиенты пока не уверены, что программная экосистема первой из компаний является перспективной альтернативой.