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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии TSMC столкнулась с дефицитом земли и транспортными проблемами при строительстве местного предприятия
Сельская местность оказалась не готова к масштабным промышленным проектам.
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Руководство TSMC на прошлой неделе призналось, что хотело бы построить в японской префектуре Кумамото на западе страны ещё одно предприятие вслед за первым, но пока всё упирается в нехватку земельных участков, как поясняет Nikkei Asian Review. Первая строительная площадка TSMC занимает более 21 га, и в окрестностях посёлка Кикуё 85% земель относятся к сельскохозяйственным угодьям, тщательно охраняемых местными законами.

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Источник изображения: Bloomberg

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Более того, регион страдает от слабого развития дорожной сети, а расширять имеющиеся просёлочные дороги довольно сложно, поскольку местным властям придётся выкупать участки у фермеров, с которыми не всегда можно договориться. Определённые трудности могут возникнуть и с обеспечением предприятий TSMC водными ресурсами, хотя префектура Кумамото ими богата, но сельскохозяйственная отрасль тоже требовательна к этой сфере. Местным властям определённо предстоит приложить немало усилий, чтобы довести инфраструктуру до соответствия требованиям TSMC, но основная часть проектов в этой сфере будет реализована не ранее 2027 года, когда предприятия уже должны будут работать в полную силу.

#полупроводники #tsmc #япония
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