И среди её клиентов на этом направлении преобладают китайские автопроизводители.

На прошедшей на этой неделе конференции New Street Research, посвящённой будущему транспортной отрасли, представители NVIDIA продемонстрировали слайд, перечисляющий те марки автомобилей и электромобилей, которые в ближайшие шесть лет намереваются перейти на использование фирменной платформы DRIVE для реализации функций автопилота и активной помощи водителю в своей продукции. Следует отметить, что в этом перечне доминируют китайские марки, хотя для крупнейшего автомобильного рынка на планете такая представительность вполне закономерна.

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Источник изображения: NVIDIA

Из глобальных клиентов NVIDIA в этом сегменте следует упомянуть Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, корейский конгломерат Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia и Genesis), шведская Volvo в силу своей принадлежности китайской компании Geely Auto может вставать в один ряд с родственными марками Lotus, ZEEKR и Polestar. Китайский автоконцерн SAIC в этом списке имеет отношение к маркам Roewe и IM Motors, конкурирующий BAIC упоминается под собственным именем, тройка молодых конкурентов Tesla в него тоже попала: Li Auto, NIO и XPeng. Особняком стоит не столь известная за пределами Китая марка Neta, а вьетнамский автопром представлен компанией Vinfast, которая свои электромобили уже экспортирует в США.

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Наконец, Cruise, Zoox, Didi и Jidu относятся к категории стартапов или компаний смежного профиля, которые специализируются на автоматизированных такси. Lucid является американским производителем люксовых электромобилей, а BYD по итогам текущего года рассчитывает догнать Tesla по объёму выпуска машин исключительно на электротяге, хотя данная китайская компания уже опережает возглавляемую Илоном Маском (Elon Musk) соперницу по количеству реализуемых машин с тяговыми электродвигателями, поскольку в больших количествах выпускает гибриды для китайского рынка. В целом, компания NVIDIA рассчитывает за ближайшие шесть лет выручить от реализации компонентов платформы DRIVE не менее $14 млрд в совокупности, что при таком количестве клиентов сделать будет не так сложно.