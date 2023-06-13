Агентство Reuters напоминает, что завершение Computex 2023 не символизирует собой конец сезона деловой активности в сегменте информационных технологий, поскольку на этой неделе генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на отдельном мероприятии выступит с докладом о новинках компании в серверном сегменте. От неё ждут новых подробностей об ускорителях вычислений Instinct MI300, которые компания начнёт поставлять в ограниченных количествах с четвёртого квартала текущего года.
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По мнению аналитиков TIRIAS Research, повторить успех NVIDIA в сегменте систем искусственного интеллекта для AMD будет крайне сложно, поскольку он был закономерным итогом многолетней работы с исследователями. Самой AMD придётся учиться предугадывать потребности рынка на несколько лет вперёд, поскольку цикл разработки самых совершенных ускорителей вычислений занимает годы, а предсказать тенденции можно, лишь тесно взаимодействуя с научным и деловым сообществом.