Поставщики литографического оборудования в этом году выручат на 10% меньше, чем в прошлом.

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Прошлый год, по данным Counterpoint Research, для производителей оборудования для обработки кремниевых пластин стал последним из трёх в периоде непрерывного увеличения выручки. Она выросла на 9% до рекордных $120 млрд, причём $95 млрд из этой суммы были распределены между пятью крупнейшими игроками рынка. В этом году выручка производителей такого оборудования должна сократиться на 10%.

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Источник изображения: AFP

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Как утверждают авторы прогноза, компания TSMC с начала года сократила расходы на выпуск 7/6-нм и 5/4-нм продукции, а вот затраты на освоение 3-нм техпроцесса и масштабирование профильного производства снижать по сравнению с началом этого года не стала. Неплохо будут чувствовать себя в этом году и поставщики оборудования, необходимого при производстве чипов с использованием EUV-литографии, поскольку спрос на передовые техпроцессы по-прежнему высок. В целом же по отрасли спрос на оборудование для обработки кремниевых пластин вернётся к росту только в следующем году.