Вся предыдущая активность участников рынка информационных технологий и полупроводниковых изделий привела к росту котировок акций отдельных компаний. В числе фаворитов оказались Apple и TSMC. Если капитализация первой устремилась к отметке в $3 трлн, то её основной подрядчик по выпуску чипов в лице TSMC по итогам сегодняшней торговой сессии вполне имеет шансы преодолеть отметку в $500 млрд, как отмечает Bloomberg.
реклама
С начала этого года акции TSMC выросли в цене почти на 45%, уже к концу мая компании удалось обойти по капитализации Visa и занять место в десятке самых дорогих компаний мира. По мнению аналитиков, сейчас рост курса акций TSMC поддерживается преимущественно верой инвесторов в преодоление худшего периода для рынка памяти и потенциал сегмента систем искусственного интеллекта, который будет требовать производства множества разнообразных процессоров и ускорителей.