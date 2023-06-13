Apple при этом почти в шесть раз дороже, но для азиатской компании это рекорд.

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-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Вся предыдущая активность участников рынка информационных технологий и полупроводниковых изделий привела к росту котировок акций отдельных компаний. В числе фаворитов оказались Apple и TSMC. Если капитализация первой устремилась к отметке в $3 трлн, то её основной подрядчик по выпуску чипов в лице TSMC по итогам сегодняшней торговой сессии вполне имеет шансы преодолеть отметку в $500 млрд, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: TSMC

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С начала этого года акции TSMC выросли в цене почти на 45%, уже к концу мая компании удалось обойти по капитализации Visa и занять место в десятке самых дорогих компаний мира. По мнению аналитиков, сейчас рост курса акций TSMC поддерживается преимущественно верой инвесторов в преодоление худшего периода для рынка памяти и потенциал сегмента систем искусственного интеллекта, который будет требовать производства множества разнообразных процессоров и ускорителей.