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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
Но исход переговоров пока не предрешён.
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Как сообщили сегодня зарубежные информационные ресурсы, включая Bloomberg, компания Intel в настоящее время ведёт переговоры с SoftBank о возможности участия в качестве якорного инвестора в готовящемся IPO британского холдинга, который японской корпорации принадлежит с 2016 года. Напомним, что публичное размещение акций Arm должно состояться до конца текущего года, но лишь на американской биржевой площадке, а не в Лондоне, как этого хотели бы британские власти.

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Источник изображения: Arm

Так называемые якорные инвесторы в ходе IPO обычно вкладывают в акции компании несколько сотен миллионов долларов, но конкретный размер инвестиций со стороны Intel пока не уточняется. Американский производитель процессоров сейчас находится не в том положении, чтобы разбрасываться деньгами. Судьба сделки по поглощению Tower Semiconductor сейчас зависит от китайских регуляторов, и если она сорвётся, то часть средств Intel вполне могла бы направить на покупку пакета акций Arm. Компании предлагают конкурирующие процессорные архитектуры, но Intel в рамках своего контрактного бизнеса готова обслуживать клиентов Arm, выпуская процессоры с соответствующей архитектурой.

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Как поясняют источники, SoftBank ведёт переговоры и с другими потенциальными подписчиками IPO компании Arm, а не только с Intel. Не факт, что последняя из компаний будет участвовать в покупке акций Arm. В результате размещения акций SoftBank рассчитывает выручить до $10 млрд, но при этом оставить за собой крупнейший пакет акций Arm.

#intel #финансы #arm #акции #softbank #ipo
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