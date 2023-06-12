Если ряд амбициозных китайских марок, выпускающих электромобили с инновационными функциями, часто сравнивают с компанией Tesla, то их основателям порой приходится соответствовать статусу «китайского Илона Маска». Основавший компанию NIO Уилльям Ли (William Li) к подобным сравнениям привык, но ещё ему приходится, как и американскому коллеге часто объяснять, почему компания не достигла заявленных целей в поставленные сроки. По информации DigiTimes, в четвёртом квартале текущего года NIO вряд ли выйдет на безубыточность, как это планировалось руководством изначально.
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В первом квартале текущего года NIO столкнулась со снижением нормы прибыли, поэтому в дальнейшем будет вынуждена пойти на экономию некоторых расходов. На исследованиях и разработках эти меры сказаться не должны, но выйти на безубыточность молодой китайский автопроизводитель теперь сможет не ранее 2024 года, а не в конце текущего, как ожидалось ранее. Инициированная Tesla в начале января «ценовая война» на мировом рынке электромобилей наверняка ухудшила финансовые показатели NIO, поэтому выход на безубыточность состоится позднее, чем ожидалось.