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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NIO теперь считает, что этот китайский производитель электромобилей выйдет на безубыточность не ранее следующего года
Возможно, во всём виноват Илон Маск, американский.
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Если ряд амбициозных китайских марок, выпускающих электромобили с инновационными функциями, часто сравнивают с компанией Tesla, то их основателям порой приходится соответствовать статусу «китайского Илона Маска». Основавший компанию NIO Уилльям Ли (William Li) к подобным сравнениям привык, но ещё ему приходится, как и американскому коллеге часто объяснять, почему компания не достигла заявленных целей в поставленные сроки. По информации DigiTimes, в четвёртом квартале текущего года NIO вряд ли выйдет на безубыточность, как это планировалось руководством изначально.

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Источник изображения: NIO

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В первом квартале текущего года NIO столкнулась со снижением нормы прибыли, поэтому в дальнейшем будет вынуждена пойти на экономию некоторых расходов. На исследованиях и разработках эти меры сказаться не должны, но выйти на безубыточность молодой китайский автопроизводитель теперь сможет не ранее 2024 года, а не в конце текущего, как ожидалось ранее. Инициированная Tesla в начале января «ценовая война» на мировом рынке электромобилей наверняка ухудшила финансовые показатели NIO, поэтому выход на безубыточность состоится позднее, чем ожидалось.

#аналитика #финансы #электромобили #китайские производители #nio
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