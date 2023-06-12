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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США не будут требовать от своих азиатских партнёров сворачивать производство в Китае
Исключения из экспортных ограничений продлят в октябре на неопределённый срок.
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Введённые властями США в начале октября прошлого года экспортные ограничения на поставку определённых типов оборудования в Китай озадачили южнокорейских производителей памяти, которые значимую часть своей продукции изготавливают на территории КНР. В ходе переговоров на высшем уровне корейским компаниям было разрешено завозить на свои китайские предприятия необходимое оборудование до октября текущего года. Теперь же The Wall Street Journal со ссылкой на заявления заместителя министра торговли США сообщает, что чиновники вообще хотят освободить своих азиатских партнёров от подобных ограничений.

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Источник изображения: Getty Images

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В октябре действующие исключения будут продлены на неопределённый срок, как стало известно источнику. Ими смогут воспользоваться компании из Южной Кореи и Тайваня. У той же TSMC действует предприятие на территории Китая, но оно не является передовым и стратегически важным для бизнеса компании, поэтому данное «освобождение» для тайваньского гиганта в большей степени будет сигналом к возможности расширять бизнес в КНР в будущем, как и для южнокорейских производителей памяти. По всей видимости, власти США пришли к выводу, что погорячились при попытках ввести ограничения на деятельность своих внешнеполитических союзников на китайском рынке.

#полупроводники #сша #китай #санкции #южная корея
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