Исключения из экспортных ограничений продлят в октябре на неопределённый срок.

Введённые властями США в начале октября прошлого года экспортные ограничения на поставку определённых типов оборудования в Китай озадачили южнокорейских производителей памяти, которые значимую часть своей продукции изготавливают на территории КНР. В ходе переговоров на высшем уровне корейским компаниям было разрешено завозить на свои китайские предприятия необходимое оборудование до октября текущего года. Теперь же The Wall Street Journal со ссылкой на заявления заместителя министра торговли США сообщает, что чиновники вообще хотят освободить своих азиатских партнёров от подобных ограничений.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В октябре действующие исключения будут продлены на неопределённый срок, как стало известно источнику. Ими смогут воспользоваться компании из Южной Кореи и Тайваня. У той же TSMC действует предприятие на территории Китая, но оно не является передовым и стратегически важным для бизнеса компании, поэтому данное «освобождение» для тайваньского гиганта в большей степени будет сигналом к возможности расширять бизнес в КНР в будущем, как и для южнокорейских производителей памяти. По всей видимости, власти США пришли к выводу, что погорячились при попытках ввести ограничения на деятельность своих внешнеполитических союзников на китайском рынке.