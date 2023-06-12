Даже на падающем рынке.

Традиционно тройка крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов возглавлялась тайваньской компанией TSMC, за ней с большим отрывом следовала южнокорейская Samsung Electronics, а замыкала список тайваньская UMC. Но в первом квартале текущего года, как отмечает TrendForce, в статистике произошли важные изменения — на третье место попала GlobalFoundries, которая формально считается американской, хотя и подпитывается арабскими инвесторами, а первые свои предприятия получила от AMD в Германии.

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Источник изображения: TrendForce

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Надо сказать, что выручка GlobalFoundries в первом квартале последовательно всё равно снизилась на 12,4%, в соответствии с общей тенденцией рынка, поскольку десятка лидеров рынка сообща потеряла в выручке примерно 18,6% или $6,2 млрд. Кстати, случай взлёта GlobalFoundries не был единственным, на седьмую позицию попала израильская Tower Semiconductor, которую сейчас пытается купить корпорация Intel. Правда, первая из компаний занимает не более 1,3% рынка контрактных услуг, так что с точки зрения экспансии эта сделка Intel не особо поможет. Лидером рынка остаётся TSMC, контролирующая более 60% сегмента в денежных показателях.