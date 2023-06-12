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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Южной Корее арестован бывший сотрудник Samsung по обвинению в организации производств в Китае с использованием ноу-хау корейской компании
Создать точно такие же, но с блек-джеком и прочими атрибутами не получилось.
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Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, властями Южной Кореи был задержан гражданин, который после 18 лет работы в штате «крупнейшего производителя памяти», в котором угадывается Samsung Electronics, а также после 10 лет работы в другой компании счёл уместным использовать полученный опыт и защищаемую законом интеллектуальную собственность в интересах китайских заказчиков, которым помогал организовывать производство чипов на территории КНР и в Сингапуре. Поддержку обвиняемому, как сообщается, оказывали источники финансирования не только из Китая, но и с Тайваня.

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Источник изображения: AMD

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Бывший сотрудник Samsung переманил в новые компании более 200 экспертов из Южной Кореи, а причинённый им ущерб оценивается в $233 млн. Следователи задержали ещё шестерых подозреваемых в содействии данному человеку, которые считаются его сообщниками и работали в основанной им компании. Один из эпизодов обвинения подразумевает, что задержанный руководитель в период с 2018 по 2019 годы похищал сведения, составляющие коммерческую тайну Samsung, для организации предприятия по производству чипов на севере Китая. Эта деятельность осуществлялась при поддержке неких тайваньских инвесторов, как утверждает обвинение.

#samsung #китай #китайские производители #южная корея #шпионаж #следствие
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