Интересы AMD на недавней технологической конференции Bank of America представлял старший вице-президент и руководитель серверного подразделения Дэн Макнамара (Dan McNamara), поэтому разговор преимущественно лежал в русле обсуждения серверных продуктов, планов и технологий. Однако, ведущий заинтересовался и более общими моментами вроде ритмичности перехода на новые техпроцессы.
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Представитель AMD напомнил, что в этой сфере компания зависит от TSMC. В следующем году на рынке должны появиться процессоры с архитектурой Zen 5, компоненты которых будут выпускаться по 4-нм и 3-нм технологиям. Макнамара не согласился с тезисом ведущего о том, что спад спроса на продукцию в потребительском сегменте замедлит переход AMD на использование более прогрессивных техпроцессов TSMC.
При этом в AMD считают важным сохранять действие закона Мура за счёт оптимизации самих процессорных архитектур, а также использования продвинутых методов компоновки вроде многокристальных решений.