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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Доля Китая в структуре тайваньского экспорта продолжает расти
США пока довольствуются крохами на фоне КНР.
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Изучившее статистику государственных органов Тайваня за май агентство Bloomberg сочло важным отметить, что экспорт полупроводниковых компонентов с этого острова в США продолжает расти уже 26 месяцев подряд. В мае он вырос на 9% в годовом сравнении, тогда как поставки чипов на экспорт в целом увеличились только на 8%.

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Источник изображения: UMC

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Экспорт чипов с Тайваня в Китай и Гонконг по итогам мая сократился в годовом сравнении на 14,3%, а поставки оборудования для их производства упали на 44,2%. При этом США увеличили экспорт такого оборудования с Тайваня на 59,3%. Подобная динамика пока не позволяет Китаю утратить позиции крупнейшего внешнеторгового партнёра Тайваня. По факту, в мае его доля в структуре тайваньского экспорта даже выросла на 2 процентных пункта до 54%. Да и в целом, Китай закупает на Тайване чипов в 12 раз больше, чем США. Власти последней из стран прилагают максимум усилий, чтобы перекрыть этот поток на китайском направлении, но при этом стараются снизить и собственную зависимость от Тайваня за счёт релокации производства.

#аналитика #полупроводники #сша #китай #тайвань
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