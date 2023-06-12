А расходы компании при этом растут.

Как отмечает Financial Times, проект Intel по строительству предприятия в немецком Магдебурге оказался заложником противоречий в правительстве страны, поскольку компания теперь требует от властей увеличить размер субсидий на реализацию этого проекта с прежних €6,8 до €10 млрд. Министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) всяческие этому противится, утверждая, что дефицит бюджета и так измеряется €20 млрд, и в идеале расходы надо снижать, а не увеличивать.

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Источник изображения: Intel

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Intel мотивирует возросшую потребность в финансировании увеличением расходов на строительство и энергоносители. Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) предложил субсидировать энергоёмким отраслям промышленности часть стоимости электроэнергии, но до конца десятилетия на эти нужды потребуется до €30 млрд, а взять их негде, по словам министра финансов. Стабилизационный фонд, который был создан для поддержки национальной экономики в кризисные периоды типа пандемии, министр финансов на эти цели пускать не готов. Монетарные власти Германии также против повышения налогов и увеличения заимствований на внешних рынках, поэтому пространства для манёвра у них в условиях роста расходов у них практически нет.