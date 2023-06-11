Издание Wired сочло нужным заявить, что попавший в руки немецкого ресурса Handelsblatt документ Tesla для внутреннего пользования содержал описание множества недостатков, которые в конце января 2022 года были выявлены по итогам тестирования первых предсерийных прототипов пикапа Cybertruck. Если учесть, что уже к лету того же года Илон Маск (Elon Musk) заявил о завершении разработки этой модели, то времени у инженеров компании на устранение выявленных недочётов было крайне мало.
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Испытания первых ходовых прототипов выявили, что машина получилась слишком шумной для электромобиля, а из выявленных 21 источника шумов полностью устранить все не удастся даже в серийном воплощении, как звучит заключение экспертов. Вибрации, проблемы с подвеской и тормозной системой дополняют этот перечень, хотя на стадии доводки конструкции такие проблемы неизбежны. Экспертов также беспокоит наличие кузовных панелей из нержавеющей стали, которые при ДТП плохо гасят кинетическую энергию и могут травмировать не только окружающих, но и находящихся внутри салона людей. Фактически, с такими острыми гранями кузова у Tesla Cybertruck мало шансов пройти сертификацию на безопасность для пешеходов в некоторых странах мира, поэтому модель наверняка будет иметь ограниченное распространение.