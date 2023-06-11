Казалось бы, это нормально, но не все из них за полтора года удалось устранить.

Издание Wired сочло нужным заявить, что попавший в руки немецкого ресурса Handelsblatt документ Tesla для внутреннего пользования содержал описание множества недостатков, которые в конце января 2022 года были выявлены по итогам тестирования первых предсерийных прототипов пикапа Cybertruck. Если учесть, что уже к лету того же года Илон Маск (Elon Musk) заявил о завершении разработки этой модели, то времени у инженеров компании на устранение выявленных недочётов было крайне мало.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Испытания первых ходовых прототипов выявили, что машина получилась слишком шумной для электромобиля, а из выявленных 21 источника шумов полностью устранить все не удастся даже в серийном воплощении, как звучит заключение экспертов. Вибрации, проблемы с подвеской и тормозной системой дополняют этот перечень, хотя на стадии доводки конструкции такие проблемы неизбежны. Экспертов также беспокоит наличие кузовных панелей из нержавеющей стали, которые при ДТП плохо гасят кинетическую энергию и могут травмировать не только окружающих, но и находящихся внутри салона людей. Фактически, с такими острыми гранями кузова у Tesla Cybertruck мало шансов пройти сертификацию на безопасность для пешеходов в некоторых странах мира, поэтому модель наверняка будет иметь ограниченное распространение.