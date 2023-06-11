В интервью ресурсу CNBC корпоративный вице-президент Samsung по организации производства Джон Тейлор (Jon Taylor) признался, что южнокорейская компания не собирается довольствоваться статусом второго после TSMC производителя чипов в мире. По его словам, Samsung весьма агрессивна в своих амбициях.
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В частности, расширяя производство на территории штата Техас, компания не собирается довольствоваться одним новым предприятием, поскольку на прилегающем участке земли найдётся место для ещё нескольких. По мнению представителей Samsung, компания хочет заложить надёжный фундамент для всей американской полупроводниковой промышленности. Первое предприятие Samsung в США появилось в 1996 году, второе было запущено в 2007 году, а в следующем должно начать работу самое современное из них, на строительство которого планируется потратить $17 млрд. Точнее говоря, $11 млрд из этой суммы будут потрачены на закупку оборудования. Субсидии властей США должны сократить разницу в затратах по сравнению с азиатским производством.