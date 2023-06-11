Всё готовится к выходу преемников.

В своей традиционной рассылке компания Intel дала намёк на сроки появления настольных процессоров нового поколения, которые ожидаются к концу сентября или началу октября. Дело в том, что флагманские модели процессоров для настольного сегмента со свободным множителем по уже сложившейся традиции получают более красивую розничную упаковку, но когда приходит пора появиться их преемникам, меняют её на обычные коробки без изысков в оформлении.

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Источник изображения: Intel

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Так вот, на этой неделе компания сообщила, что со второго октября этого года процессоры Core i9-13900K и Core i9-13900KS (на фото выше) сменят свои коробки оригинального оформления на стандартные (на фото справа). Это позволит, в частности, на одной палете размещать не 324 коробки, а целых 1620 штук. С точки зрения логистики данная оптимизация очень выгодна Intel, и здесь здоровый прагматизм перевешивает маркетинговые соображения. Кроме того, у нас появляется явный ориентир по срокам появления флагманских процессоров Intel Core 14-го поколения.