Но Intel не расстроится, если сделка развалится.

По данным собственных источников Dealreporter, в конце мая китайские регуляторы запросили у Intel и Tower Semiconductor дополнительные документы по сделке, которую власти КНР должны согласовать или заблокировать к 15 августа текущего года. Источники сообщают, что само по себе наличие прогресса в процедуре согласования ещё не означает, что она завершится успехом. Исход будет во многом зависеть от политической сферы, а взаимоотношения США и КНР в сфере внешней торговли явно находятся не в лучшей форме.

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Источник изображения: Getty Images

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Со слов финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner), который он произнёс на недавней конференции Cowen, даже если сделка в итоге не состоится, глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сделает всё возможное, чтобы повысить ориентацию бизнеса Intel на потребности клиентов. Как известно, процессорный гигант изначально собирался купить Tower Semiconductor, чтобы получить опыт по взаимодействию с множеством клиентов в рамках бизнес-модели контрактного производства.