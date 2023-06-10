Санкции накладываются на макроэкономические трудности.

Как сообщает издание SCMP со ссылкой на официальную статистику таможенных органов КНР, с января по май этого года включительно импорт полупроводниковых компонентов в страну сократился на 19,6% до 186,5 млрд единиц товарной продукции. Впрочем, по сравнению с первыми четырьмя месяцами текущего года наблюдается некоторый прогресс, поскольку на этом отрезке снижение импорта достигало 21,1%.

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В стоимостном выражении импорт полупроводниковых компонентов за первые пять месяцев этого года сократился на 24,2% до $131,9 млрд. Для сравнения, год назад за такой же период импорт компонентов в Китай сократился в натуральном выражении только на 10,9% до 232,1 млрд изделий, а в стоимостном выражении он даже вырос на 9,1% из-за раздутых на фоне мирового дефицита цен.

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Экспорт чипов из Китая за первые пять месяцев этого года сократился на 17,2%, на направлении интегральных микросхем снижение составило 11,7% в натуральном выражении. Сильнее всего импорт компонентов снизился в этом году на южнокорейском направлении (26,7%), на втором месте оказался Тайвань с 26,2%, а Япония заняла третье место с падением на 17,6%. Кстати, импорт всех товаров в Китай с начала этого года упал только на 6,7%. Слабость мировой экономики сочетается с санкциями США против полупроводникового сектора Китая, поэтому он сокращается опережающими темпами.