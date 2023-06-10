Издания деловой направленности и отраслевые аналитики то и дело находят новые поводы для использования слов «рекордный» и «Tesla» в одном предложении. В частности, CNBC подчёркивает, что курс акций компании растёт уже 11 дней подряд, и за это время капитализация Tesla выросла на $200 млрд, а всего с 24 мая курс акций укрепился на треть. Если учесть, что с начала года он вырос на 126%, то укрепление последних дней можно считать весьма существенным.
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Как отмечалось накануне, поддержку ценным бумагам Tesla оказывали сразу несколько положительных для неё новостей. Появление слухов о намерениях компании построить предприятие в Испании сочеталось с информацией о готовности производителя наладить выпуск до 375 000 электрических пикапов Cybertruck в год. Решение GM перейти на использование привычного для Tesla зарядного разъёма NACS с 2025 года только усугубило успех акций второй из компаний на фондовом рынке. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет такая унификация позволит Tesla увеличить выручку от эксплуатации сети фирменных зарядных станций Supercharger в Северной Америке на $6 млрд, причём каждый третий клиент будет сторонним, не использующим электромобили этой марки.
Омрачить экспансию стандарта NACS попытались только представители американского правительства, которые признались, что Tesla сможет рассчитывать на получение субсидий на строительство новых зарядных станций только в том случае, если оснастит их разъёмами типа CCS, от использования которых Ford и General Motors решили постепенно отойти. По всей видимости, для властей США фактор универсальности зарядных станций имеет первостепенное значение, поэтому они готовы стимулировать сохранение совместимости с CCS за счёт подобных условий.