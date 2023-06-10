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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За предыдущие 11 дней капитализация Tesla выросла на $200 млрд
Такого не было с января позапрошлого года.
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Издания деловой направленности и отраслевые аналитики то и дело находят новые поводы для использования слов «рекордный» и «Tesla» в одном предложении. В частности, CNBC подчёркивает, что курс акций компании растёт уже 11 дней подряд, и за это время капитализация Tesla выросла на $200 млрд, а всего с 24 мая курс акций укрепился на треть. Если учесть, что с начала года он вырос на 126%, то укрепление последних дней можно считать весьма существенным.

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Источник изображения: Getty Images

Как отмечалось накануне, поддержку ценным бумагам Tesla оказывали сразу несколько положительных для неё новостей. Появление слухов о намерениях компании построить предприятие в Испании сочеталось с информацией о готовности производителя наладить выпуск до 375 000 электрических пикапов Cybertruck в год. Решение GM перейти на использование привычного для Tesla зарядного разъёма NACS с 2025 года только усугубило успех акций второй из компаний на фондовом рынке. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет такая унификация позволит Tesla увеличить выручку от эксплуатации сети фирменных зарядных станций Supercharger в Северной Америке на $6 млрд, причём каждый третий клиент будет сторонним, не использующим электромобили этой марки.

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Омрачить экспансию стандарта NACS попытались только представители американского правительства, которые признались, что Tesla сможет рассчитывать на получение субсидий на строительство новых зарядных станций только в том случае, если оснастит их разъёмами типа CCS, от использования которых Ford и General Motors решили постепенно отойти. По всей видимости, для властей США фактор универсальности зарядных станций имеет первостепенное значение, поэтому они готовы стимулировать сохранение совместимости с CCS за счёт подобных условий.

#аналитика #финансы #tesla #акции #электромобили tesla
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