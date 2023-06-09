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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Porsche намеревается наделить спорткар Mission X рекордной энерговооружённостью
Одна лошадиная сила на каждый килограмм массы.
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То и дело терпя поражения от Tesla Model S Plaid на «домашнем поле» в виде гоночной трассы в Нюрбургринге, немецкая марка Porsche в день своего неформального 75-летия, как поясняет Electrek, решила пригрозить американскому сопернику серийным выпуском электрического гиперкара Mission X, который на указанной трассе обещает стать самым быстрым среди транспортных средств на электротяге, сертифицированных для эксплуатации на дорогах общего пользования.

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Источник изображения: Porsche

Говоря о факторах, которые будут способствовать реваншу в борьбе с Tesla, немецкий автопроизводитель оперирует не совсем типичными величинами. Наличие углепластикового корпуса на пространственном каркасе, например, позволит в сочетании с использованием производительной силовой установки достичь рекордного для отрасли соотношения мощности и массы транспортного средства в 1 лошадиную силу на килограмм массы.

Тяговая батарея неопределённой ёмкости будет размещаться за спинами водителя и пассажира в этом двухместном гиперкаре, а рабочее напряжение силовой установки в 900 В позволит использовать станции экспресс-зарядки мощностью более 350 кВт. Правда, таковые пока только планируется применять в мире автоспорта, но задел на будущее всё равно сформирован.

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Наконец, активные элементы, влияющие на аэродинамику, позволят Porsche Mission X создавать на скорости 200 км/ч прижимную силу 409 кг, что положительно скажется на управляемости и манёвренности машины. В итоге гиперкар должен, по расчётам создателей, проехать трассу в Нюрбургринге менее чем за шесть с половиной минут. Вопрос пока остаётся в том, готова ли Porsche наладить выпуск такого гиперкара, тираж которого всё равно будет ограничен, а цена предсказуемо высока даже для изделий этой марки.

#электромобили #porsche
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