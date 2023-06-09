Издание Fortune на днях опубликовало довольно обширный материал, посвящённый особенностям корпоративной культуры компании TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковой продукции, основная часть предприятий которого сосредоточена на Тайване. При этом власти США после длительных переговоров склонили TSMC построить два современных предприятия в Аризоне, но местным соискателям на трудоустройство уже пришлось столкнуться с шокирующей правдой о традициях компании в сфере организации труда персонала.
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Для подготовки будущих сотрудников американских предприятий TSMC уже отобрала около 2000 стажёров, включая 600 специалистов инженерного профиля, и они на полтора года отправлены на подготовку на Тайвань. Там им пришлось столкнуться с регулярной переработкой без оплаты сверхурочных, а также жёсткой исполнительной дисциплиной. Возникало регулярное непонимание со старшими наставниками, которые обычно не терпят возражений от подчинённых.
Изучив материалы публикации Fortune, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) лаконично заявил, что не готовым к сверхурочной работе кандидатам просто не следует искать себе место в полупроводниковой отрасли, поскольку она в большей степени является историей «не про высокие зарплаты, а про высокую самоотдачу и страсть к работе».