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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство TSMC не советует охотникам за длинным долларом искать себе место в полупроводниковой промышленности
По крайней мере, в американской и тайваньской.
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Издание Fortune на днях опубликовало довольно обширный материал, посвящённый особенностям корпоративной культуры компании TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковой продукции, основная часть предприятий которого сосредоточена на Тайване. При этом власти США после длительных переговоров склонили TSMC построить два современных предприятия в Аризоне, но местным соискателям на трудоустройство уже пришлось столкнуться с шокирующей правдой о традициях компании в сфере организации труда персонала.

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Источник изображения: TSMC

Для подготовки будущих сотрудников американских предприятий TSMC уже отобрала около 2000 стажёров, включая 600 специалистов инженерного профиля, и они на полтора года отправлены на подготовку на Тайвань. Там им пришлось столкнуться с регулярной переработкой без оплаты сверхурочных, а также жёсткой исполнительной дисциплиной. Возникало регулярное непонимание со старшими наставниками, которые обычно не терпят возражений от подчинённых.

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Изучив материалы публикации Fortune, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) лаконично заявил, что не готовым к сверхурочной работе кандидатам просто не следует искать себе место в полупроводниковой отрасли, поскольку она в большей степени является историей «не про высокие зарплаты, а про высокую самоотдачу и страсть к работе».

#полупроводники #tsmc #сша #тайвань #набор персонала
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