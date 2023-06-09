Издание Electrek смогло получить от поставщиков компонентов на конвейер Tesla важную информацию. Как сообщается, партнёрам компании рекомендовано подготовиться к снабжению её комплектующими для пикапов Cybertruck, исходя из программы выпуска в 375 000 штук в год. Ближе к началу текущего года данный прогноз был на 100 000 штук ниже, но на ежегодном собрании акционеров Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявлял, что ежегодные объёмы выпуска Cybertruck будут укладываться в диапазон от 250 до 500 тысяч штук.
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Первые машины из установочной партии будут готовы на предприятии в Техасе уже к концу августа, но товарные экземпляры Tesla начнёт выпускать не ранее октября, как поясняют те же источники. Это означает, что на планируемом мероприятии в конце сентября Tesla либо не будет вручать пикапы первым клиентам, либо последними окажутся сотрудники компании и их близкие родственники. Годовая программа выпуска в 375 000 экземпляров рассчитана, исходя из уровня загрузки конвейера в 85%, а он будет достигнут не сразу, поэтому справедливость сохраняют слова Илона Маска о том, что действительно массовым производство Cybertruck станет лишь в 2024 году. По некоторым данным, компания уже набрала 1,5 млн заказов на свои электрические пикапы с осени 2019 года, когда они формально были представлены.