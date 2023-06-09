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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Германия претендует почти на половину средств, выделенных Евросоюзом на поддержку полупроводниковой отрасли региона
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Как поясняет Reuters со ссылкой на заявления министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck), из 8,1 млрд евро выделенных властями Евросоюза субсидий на поддержку региональной полупроводниковой отрасли непосредственно Германия будет претендовать на 4 млрд евро. По всей Европе на субсидирование претендовали 56 компаний из 14 стран, которые намерены реализовать в регионе 68 профильных проектов.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Одна только Германия рассчитывает реализовать на своей территории 31 проект, хотя количество задействованных компаний при этом не уточняет. Известно лишь, что эти проекты будут реализовываться в 11 районах страны, а Infineon, Elmos Semiconductor и Bosch станут вероятными получателями субсидий. TSMC и Intel в данном контексте пока не упоминаются, хотя они явно заинтересованы в получении существенной поддержки со стороны властей Гермнаии. Указанных 4 млрд евро явно не хватит даже на покрытие потребностей TSMC и Intel, поэтому не исключено, что их проекты будут субсидироваться из других фондов.

#полупроводники #германия #полупроводниковое производство #субсдии
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