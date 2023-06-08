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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
По крайней мере, у покупателей появится причина для торга с NVIDIA.
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По мнению опрошенных DigiTimes отраслевых источников, почти полной гегемонии NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений серверного класса угрожает появление на рынке в четвёртом квартале этого года конкурирующих решений AMD Instinct MI300. Для покупателей таких ускорителей само по себе появление альтернативы решениям NVIDIA является важной возможностью как снизить риски, связанные с зависимостью от единственного поставщика, так и поторговаться за лучшие цены.

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Источник изображения: DigiTimes

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Intel, как сообщается, на этом этапе вряд ли может претендовать на серьёзную долю рынка, поскольку даже в сегменте центральных процессоров её уже давно теснит компания AMD. Ожидается, что глава последней Лиза Су (Lisa Su) на специальном мероприятии 13 июня поведает подробности о планах в сфере искусственного интеллекта, тогда же будут уточнены и сроки появления на рынке ускорителей Instinct MI300. По сути, сейчас возможности AMD и NVIDIA резко увеличить поставки подобных ускорителей сдерживаются производственными возможностями TSMC, которая занимается упаковкой соответствующих чипов. Профильные мощности TSMC будут расширены только со следующего года, и тогда можно будет ожидать улучшения ситуации с темпами экспансии ускорителей NVIDIA и AMD.

#amd #nvidia #tsmc #искусственный интеллект #gpgpu
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