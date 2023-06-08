В конце прошлого года компания TSMC уже признала перенасыщение рынка компонентами для ПК и смартфонов, а потому свои капитальные затраты по итогам 2022 года сократила с $40 до $36 млрд. В текущем году, как поясняет Bloomberg со ссылкой на комментарии председателя совета директоров Марка Лю (Mark Liu), размер капитальных затрат будет ограничен суммой $32 млрд, по нижней границе собственного прогноза компании.
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В целом, как утверждает руководство TSMC, капитальные затраты производителя выходят на плато, и в обозримом будущем не станут расти прежними темпами. Особенно сложным будет сравнение с 2021 годом, когда они последовательно выросли сразу на 74%. Тогда компания считала важным запускать новые производственные линии и строить новые предприятия, поскольку чипов на всех не хватало из-за ажиотажа, вызванного пандемией. Теперь всё более или менее приходит в спокойное русло, а бум систем искусственного интеллекта пока не готов выступать в роли нового локомотива роста капитальных затрат TSMC.