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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый рекорд разгона памяти соответствует режиму DDR5-11240
И он был установлен на чемпионате, проводимом G.Skill.
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Марка G.Skill на правах организатора традиционного для Computex состязания оверклокеров со всего мира опубликовала подробный фотоотчёт о мероприятии на своих страницах, который в значительной степени охватывает стендисток как по отдельности, так и в компании с победителями мероприятия. Если же сконцентрироваться на личности американского оверклокера Seby9123, который в этом году забрал главный приз в $10 000 и резервуар для охлаждения графического процессора в исполнении K|ngp|n Cooling, то он выглядит так:

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Источник изображения: G.Skill

Энтузиасту удалось обновить рекорд разгона оперативной памяти, на предоставленных организаторами компонентах он смог добиться режима DDR5-11240 от одиночного модуля памяти G.Skill серии Trident Z RGB при значениях таймингов 62-126-126-127-127-2.

Источник изображения: G.Skill

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Центральный процессор Intel Core i9-13900KS охлаждался жидким азотом, как и сам модуль памяти, они были установлены в материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex. Это один из редких случаев, когда чемпионом в разгоне оперативной памяти становится не представитель «азиатской школы». Близость к штаб-квартирам производителей материнских плат обычно даёт им определённые преимущества в подобных состязаниях.

#экстремальный разгон #ddr5 #g.skill #разгон памяти
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