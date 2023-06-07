Кажущийся тотальным запрет на расширение производственных мощностей по выпуску полупроводниковых компонентов в Китае со стороны американских властей не удерживает отдельные европейские компании от экспансии в регионе, причём с достаточно прогрессивной продукцией. По крайней мере, как сообщает Reuters, европейская компания STMicroelectronics и её китайский партнёр Sanan Microelectronics намерены построить в китайском Чунцине совместное предприятие по выпуску компонентов из карбида кремния.
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На этой площадке, строительство и модернизация которой потребует от участников проекта до $3,2 млрд инвестиций, планируется развернуть выпуск силовой электроники для электромобилей, которая будет поставляться под маркой STMicroelectronics. Изделия из карбида кремния способны выдерживать более высокие нагрузки, а потому будут востребованы в сегменте электромобилей, который в Китае развивается гигантскими темпами.