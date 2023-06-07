Всё уже было включено в стоимость акций компании.

Отраслевые аналитики объясняют вялую реакцию курса акций Apple на дебют гарнитуры дополненной реальности Vision Pro не только слабым влиянием данной категории продуктов на выручку компании в обозримом будущем, но и хорошей осведомлённостью инвесторов в наличии у Apple соответствующих намерений ещё до официальной презентации.

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Источник изображения: Getty Images

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Эксперты считают, что Vision Pro в масштабах всей отрасли не решает одной из главных проблем, препятствующих росту популярности подобных гарнитур — в своём большинстве они остаются дорогими, и продукт Apple предсказуемо «переплёвывает» конкурентов в этом смысле. Отсутствуют и достаточно популярные сферы применения для такой гарнитуры в экосистеме приложений Apple, а малое время работы от аккумулятора (не более двух часов) и потенциальная угроза «морской болезни» для ряда пользователей только усугубляют ситуацию. Пожалуй, лишь в отдалённом будущем Vision Pro, по мнению экспертов, позволит заменить мониторы и крупноформатные телевизоры, но пока об этом говорить рано.