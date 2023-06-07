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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC хотела бы в полной мере контролировать своё предприятие в Германии
На нём будут выпускаться компоненты по 28-нм технологии.
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Издание DigiTimes уже несколько дней не может расстаться с темой строительства предприятия TSMC на территории Германии, которую стороны активно обсуждают в ходе переговоров. По данным источника, тайваньская компания при условии формирования совместного предприятия в Германии хотела бы сохранить достаточно голосов, чтобы полностью контролировать локальные производственные мощности. С другой стороны, TSMC не исключает возможности строительства ещё одного предприятия в Европе.

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Источник изображения: AFP

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Если учесть, что основной спрос на продукцию TSMC в Европе формируют микроконтроллеры, которым передовые техпроцессы для изготовления не требуется, не исключено, что первое предприятие компании в Германии будет специализироваться на литографических нормах 20-нм класса. Впрочем, это не означает, что в глобальном масштабе TSMC не будет переводить микроконтроллеры на более продвинутую литографию. Так, она уже сейчас готова выпускать данный тип продукции по 6-нм технологии, а к 2025 году собирается освоить техпроцесс N3A для соответствующих нужд.

#полупроводники #tsmc #германия
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