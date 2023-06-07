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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Покупатели видеокарт серии Ada Lovelace заплатили в среднем на $400 больше, чем за предыдущую видеокарту
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На конференции Bank of America Securities старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) много рассуждал о том, что любители игр обычно платят за каждую следующую видеокарту больше, чем за предыдущую, следуя естественному желанию сильнее поднять доступную им производительность. Он привёл конкретное разделение по новейшим поколениям графических решений NVIDIA. В частности, покупатели видеокарт семейства Ampere переплатили в среднем $200 по сравнению с предыдущей видеокартой, а в рамках семейства Ada Lovelace разница уже выросла до $300 или $400.

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Источник изображения: NVIDIA

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Конечно, здесь важно учитывать, что излишек видеокарт после окончания криптовалютного бума заставил NVIDIA достаточно долго ограничивать ассортимент носителей архитектуры Ada Lovelace самыми дорогими решениями, поэтому желающие их купить просто были вынуждены переплачивать. В целом же, как считает Джефф Фишер, ежегодно количество продаваемых NVIDIA видеокарт в среднем увеличивалось на 10%, и средняя цена реализации тоже росла пропорционально. Руководство компании всячески открещивается от причастности к повышению цен на свою продукцию в период пандемии и криптовалютного бума.

#видеокарты #аналитика #ada lovelace
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