Иногда даже реже.

На конференции Bank of America Securities старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) был вынужден ответить на вопрос ведущего о ритмичности обновления парка видеокарт этой марки, и он начала свой ответ с упоминания о численности владельцев видеокарт GeForce. По мнению руководителя, во всём мире насчитывается около 200 млн обладателей видеокарт марки NVIDIA, и в среднем это количество увеличивается на 10% в год.

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Источник изображения: NVIDIA

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При этом основная часть любителей игр пользуется решениям серии xx60, которые отстают от новейшего поколения на два и более шага. Если в верхнем ценовом диапазоне покупатели видеокарт стараются переходить на свежее поколение по мере смены архитектур, раз в два или два с половиной года, то в нижнем ценовом сегменте модернизация видеокарты происходит в среднем раз в три или три с половиной года, а иногда и раз в четыре с половиной, по словам Фишера.