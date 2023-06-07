И только 44% имеют доступ к технологии RTX.

На конференции Bank of America Securities старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) буквально с порога заявил, что сосредоточится на рассказе о прогрессе компании на рынке игровых видеокарт, и подкрепил свои заявления характерными слайдами презентации, которые были призваны продемонстрировать достижения в этой сфере. В период с 2019 по 2022 годы, как отмечает Фишер со ссылкой на данные Newzoo, аудитория любителей игр выросла на 100 млн человек, невзирая на пандемию и макроэкономические трудности. При этом средняя цена реализации игровых видеокарт NVIDIA ежегодно увеличивалась в среднем на 10 %, а в количественном выражении объёмы росли на 9 % в год. Кстати, Джефф Фишер не видит предпосылок к тому, чтобы в обозримом будущем подобные темпы роста изменялись в какую-либо сторону.

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Источник изображения: NVIDIA

Как отметил Фишер, если после пандемии рынок ПК в конечном итоге вернулся к уровню 2019 года после периода роста, то объёмы продаж видеокарт семейства GeForce увеличились на 40% и остались на этом уровне. Выручка NVIDIA от их реализации при этом росла в среднем на 20% в год. Представитель компании счёл нужным подчеркнуть, что за прошедшие четыре года NVIDIA не повышала цены на свою продукцию, если потребитель наблюдал их рост в розничных сетях, то винить в этом стоит исключительно конечных продавцов и прочих участников цепочки за пределами самой NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Опережающий рост выручки в игровом сегменте руководство компании также объясняет стремлением любителей игр с каждой новой покупкой перейти на видеокарту более высокого ценового класса. На данный момент только 44% обладателей видеокарт семейства GeForce используют модели с поддержкой технологии RTX. По статистике, только 18% клиентов NVIDIA обладают видеокартами с уровнем производительности не ниже GeForce RTX 3060, поэтому потенциал дальнейшей модернизации огромен. Это особенно воодушевляет старшего вице-президента NVIDIA в контексте недавнего анонса GeForce RTX 4060.

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В ценовом сегменте выше $699 спрос на видеокарты семейства Ada Lovelace, по словам представителя NVIDIA, увеличивался в три раза быстрее с момента выхода на рынок, чем в случае с поколением Turing, и на 40% быстрее, чем в случае с Ampere. Впрочем, этой тенденции есть простое объяснение — статистика оценивает темпы роста выручки NVIDIA, а в семействе Ada Lovelace более доступные видеокарты долго не появлялись, вынуждая жаждущих встречи с новым семейством раскошеливаться на более дорогие варианты.