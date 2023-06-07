Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
И только 44% имеют доступ к технологии RTX.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

На конференции Bank of America Securities старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) буквально с порога заявил, что сосредоточится на рассказе о прогрессе компании на рынке игровых видеокарт, и подкрепил свои заявления характерными слайдами презентации, которые были призваны продемонстрировать достижения в этой сфере. В период с 2019 по 2022 годы, как отмечает Фишер со ссылкой на данные Newzoo, аудитория любителей игр выросла на 100 млн человек, невзирая на пандемию и макроэкономические трудности. При этом средняя цена реализации игровых видеокарт NVIDIA ежегодно увеличивалась в среднем на 10 %, а в количественном выражении объёмы росли на 9 % в год. Кстати, Джефф Фишер не видит предпосылок к тому, чтобы в обозримом будущем подобные темпы роста изменялись в какую-либо сторону.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Как отметил Фишер, если после пандемии рынок ПК в конечном итоге вернулся к уровню 2019 года после периода роста, то объёмы продаж видеокарт семейства GeForce увеличились на 40% и остались на этом уровне. Выручка NVIDIA от их реализации при этом росла в среднем на 20% в год. Представитель компании счёл нужным подчеркнуть, что за прошедшие четыре года NVIDIA не повышала цены на свою продукцию, если потребитель наблюдал их рост в розничных сетях, то винить в этом стоит исключительно конечных продавцов и прочих участников цепочки за пределами самой NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Опережающий рост выручки в игровом сегменте руководство компании также объясняет стремлением любителей игр с каждой новой покупкой перейти на видеокарту более высокого ценового класса. На данный момент только 44% обладателей видеокарт семейства GeForce используют модели с поддержкой технологии RTX. По статистике, только 18% клиентов NVIDIA обладают видеокартами с уровнем производительности не ниже GeForce RTX 3060, поэтому потенциал дальнейшей модернизации огромен. Это особенно воодушевляет старшего вице-президента NVIDIA в контексте недавнего анонса GeForce RTX 4060.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
-20% на 14Tb WD - смотри цену
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В ценовом сегменте выше $699 спрос на видеокарты семейства Ada Lovelace, по словам представителя NVIDIA, увеличивался в три раза быстрее с момента выхода на рынок, чем в случае с поколением Turing, и на 40% быстрее, чем в случае с Ampere. Впрочем, этой тенденции есть простое объяснение — статистика оценивает темпы роста выручки NVIDIA, а в семействе Ada Lovelace более доступные видеокарты долго не появлялись, вынуждая жаждущих встречи с новым семейством раскошеливаться на более дорогие варианты.

#nvidia #видеокарты #аналитика #turing #ada lovelace #geforce rtx 3060
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Покупатели видеокарт серии Ada Lovelace заплатили в среднем на $400 больше, чем за предыдущую видеокарту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
19
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
101
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
6
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
17
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
39
Редкие спортивные автомобили Renault
6
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
+
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
1
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Ежов
08:29
Война все спишет. И превышение полномочий в том числе.
Почему Пригожину все сходит и будет сходить с рук
NullRise
08:26
Далее, подобные темы - "бывшего интеллигента встретить, который устраивал перед магазином или прямо в очереди дебаты на тему как депутаты все эти, жулики, твари, всю страну разворовали, всё просрали, ...
Губернатор Белгородской области сообщил об отсутствии на сегодняшний день диверсантов в регионе
NullRise
08:25
Ты этим бредом можешь заморочить голову только недалеким людям без критического мышления. ) Меня всегда удивляла, у подобных тебе, постоянная отсылка к зомбоящику. Это говорит только о том, что подобн...
Губернатор Белгородской области сообщил об отсутствии на сегодняшний день диверсантов в регионе
Виталий Грибенюченко
08:21
Купил 7900хт гейминг ос от гигабайта за 71т с гарантией 3-и года, нареканий нет, гонится отлично 3000чип/22000память
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, и в чём главная проблема Radeon RX 7900 ХТ
Даниил Лавкрафт
08:19
https://youtu.be/9x7FGbW3IVc
Минобороны РФ опубликовало официальный комментарий по факту подрыва плотины Каховской ГЭС
Eppius
08:18
Предатель
Вучич подтвердил информацию о поставках сербского оружия в Украину
Алексей Каверин
08:18
Чимбал как всегда в своем репертуаре. Обосрался, но не может признаться в этом даже самому себе, и все кидается говном с торону линукса.
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
Vorvort
08:17
Еще один "брат" слился. Сербскому народу стоит задуматься кого они выбрали президентом.
Вучич подтвердил информацию о поставках сербского оружия в Украину
Виктор Фейнман
08:16
Ну, а что с разъёмом питания? Может, супервернут 8-пин?
Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
swr5
08:15
Взял недавно 27GP850 с 165(180)Гц, а представленный монитор похоже как раз дальнейшее развитие этой модели.
LG анонсировала новый игровой монитор 27GR83Q с частотой до 240 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем