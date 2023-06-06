В отличие от американских партнёров.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), как сообщает Reuters, на ежегодном собрании акционеров не стал скрывать, что переговоры с властями Германии о строительстве локального предприятия ведутся давно и относительно успешно, и делегация со стороны компании уже несколько раз посещала Германию. Данный проект, безусловно, в своей реализации столкнётся с некоторыми проблемами в сфере снабжения предприятия компонентами и кадрами, но все препятствия такого рода можно преодолеть, по словам главы TSMC.

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Источник изображения: Reuters

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Размер субсидий на строительство предприятия со стороны властей Германии пока обсуждается, но руководство TSMC уже может подтвердить, что немецкая сторона не ставит каких-либо ограничений в обмен на право получить финансовую поддержку, как это делается в США. В то же время, как признался Марк Лю, переговоры с властями США по проекту строительства двух предприятий TSMC в Аризоне ведутся в положительном русле, и министерство торговли США в целом настроено открыто и доброжелательно. Напомним, в последнем случае от получателей субсидий требуется предоставлять определённую отчётность властям страны, а также в случае значительного превышения прибылью проектных величин быть готовыми к возврату части субсидий в бюджет. Ограничения на расширение производства в Китае на протяжении десяти лет для TSMC не очень актуально, поскольку бизнес компании в КНР не особо развит.