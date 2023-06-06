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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению главы TSMC, Тайвань в действительности мог бы способствовать примирению США и КНР
Возможно, в каком-то другом, идеальном мире.
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В ходе ежегодного собрания акционеров TSMC, как сообщает Nikkei Asian Review, председатель совета директоров Марк Лю (Mark Liu) выразил неожиданную точку зрения на роль Тайваня в мировой геополитике. Как известно, ранее высокая концентрация производства чипов на острове, который КНР считает частью своей территории, вызывала обеспокоенность властей США, а потому компанию TSMC даже уговорили построить в Аризоне два достаточно современных предприятия, которые через несколько лет смогут освоить выпуск 3-нм продукции.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как подчеркнул Марк Лю, компания всё равно будет сосредотачивать самые передовые производственные мощности на Тайване. Именно здесь будет освоен выпуск сперва 2-нм, а затем и 1,4-нм продукции, как пояснил председатель совета директоров TSMC. Он также выразил надежду, что высокая обоюдная зависимость экономик США и Китая от чипов, поставляемых с Тайваня, могла бы способствовать нормализации отношений между двумя странами.

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Говоря о перспективах развития систем искусственного интеллекта, Марк Лю заявил, что в будущем вычисления в этой сфере не будут сконцентрированы исключительно в центрах обработки данных, а отчасти децентрализуются до уровня конечных потребительских устройств типа ПК и смартфонов. Как известно, например, AMD и Intel уже активно рекламируют способность своих процессоров потребительского класса ускорять команды, востребованные системами искусственного интеллекта.

#tsmc #сша #китай #тайвань
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