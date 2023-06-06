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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA не посетил Китай, вопреки слухам
С Тайваня он отправился в ставшую родной Калифорнию.
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Во время нахождения основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на Тайване китайская пресса активно обсуждала слухи о его намерениях после отправиться в Китай, а Шанхай значился в качестве одной из точек маршрута этого руководителя американской компании, который родился на Тайване и в детстве перебрался с родителями в США. По информации South China Morning Post, ссылающейся на официальные комментарии представителей NVIDIA, в континентальной части Китая основатель компании так и не побывал.

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Источник изображения: AFP

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Более того, официальные представители NVIDIA никогда не подтверждали наличие у Дженсена Хуана подобных планов, хотя и не опровергали их. В настоящее время он уже вернулся в США, сразу отправившись домой после посещения Тайваня, как поясняют китайские СМИ. В готовность главы NVIDIA посетить КНР в сложное для международных отношений время общественность начала верить после его недавних высказываний о способности китайских компаний разрабатывать собственные ускорители систем искусственного интеллекта при поддержке государства. Как отметил генеральный директор NVIDIA в прошлом месяце, если американские власти запрещают Китаю покупать компоненты из США, то эта азиатская страна начнёт производить их самостоятельно.

#nvidia #полупроводники #китай #тайвань #дженсен хуанг
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Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
20

Сейчас обсуждают

Макеев Никита
11:09
"в него входило 15 республик" - а одно время даже 16, жертва ты непонятно чего.
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
konstantininform
11:09
Среди ВСУ да , потери маленькие. А вот у армии РФ? Причина отступления понятна. Всё как всегда. Командование бережёт солдат и поэтому планомерно отступает 😂
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
DonCarleone
11:09
а буданов где?
Экс-разведчик США подтвердил серьёзное ранение главкома ВСУ Залужного
Макеев Никита
11:08
Так я и говорю - называлась РСФСР и перестала так называться. Всякое бывает...
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
DonCarleone
11:08
Надувных женщин тоже привезите им...
Чехия поставила Украине партию надувных резиновых танков Leopard 2 в комплекте с системой РЭБ
Михаил Лукиных
11:07
Россию никогда не называли Советским Союзом,жертва ЕГЭ. СССР возник после крушения Российской Империи и в него входило 15 республик
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
OgoGoLog
11:06
Ааа, т.е. про Руссию (Русь) мимо ушей пропустил. Ля какие мы избирательные. Почему ни на одной карте нет Киевляндии или чего-то похожего?
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
konstantininform
11:06
Теперь прошу озвучить потери армии РФ во время отступления. Или там как всегда, потерь нет. Мирно , тихо отступили.
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
OgoGoLog
11:05
В составе СССР была РСФСР. Россия никуда и в советское время не делась.
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
Nostradus
11:05
Как-то так?
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
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