Во время нахождения основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на Тайване китайская пресса активно обсуждала слухи о его намерениях после отправиться в Китай, а Шанхай значился в качестве одной из точек маршрута этого руководителя американской компании, который родился на Тайване и в детстве перебрался с родителями в США. По информации South China Morning Post, ссылающейся на официальные комментарии представителей NVIDIA, в континентальной части Китая основатель компании так и не побывал.
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Более того, официальные представители NVIDIA никогда не подтверждали наличие у Дженсена Хуана подобных планов, хотя и не опровергали их. В настоящее время он уже вернулся в США, сразу отправившись домой после посещения Тайваня, как поясняют китайские СМИ. В готовность главы NVIDIA посетить КНР в сложное для международных отношений время общественность начала верить после его недавних высказываний о способности китайских компаний разрабатывать собственные ускорители систем искусственного интеллекта при поддержке государства. Как отметил генеральный директор NVIDIA в прошлом месяце, если американские власти запрещают Китаю покупать компоненты из США, то эта азиатская страна начнёт производить их самостоятельно.