Издание CNBC опросило некоторых отраслевых аналитиков на тему жизнеспособности китайской полупроводниковой промышленности, и представители Futurum Group выразили уверенность в способности китайских производителей добиться некоторого успеха в сфере систем искусственного интеллекта, используя не самые передовые литографические технологии.
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Эксперты International Business Strategies вообще заявили, что к 2030 году ёмкость рынка 28-нм чипов достигнет $28,1 млрд, утроившись относительно текущего уровня, и это позволит китайским производителям неплохо себя чувствовать, специализируясь на удовлетворении спроса в этой сфере. По оценкам британских аналитиков, уже к 2021 году китайские производители чипов достигли неплохих результатов в изготовлении полупроводниковых компонентов по 14-нм и 28-нм технологиям.