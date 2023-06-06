Ведь от осени не спрятаться, не скрыться.

Тайваньский ресурс DigiTimes считает делом чести держать руку на пульсе ценовой политики, которую сама компания публично не раскрывает. По данным источника, со следующего года TSMC собирается поднять цены на собственные услуги на величину от 3 до 6%, в зависимости от объёма партии и срочности выполнения заказа. Очевидно, что крупные клиенты будут пользоваться определёнными привилегиями и своего рода поблажками.

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Источник изображения: DigiTimes

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В прошлом году, как утверждает этот источник, TSMC повысила цены на свои услуги на 10 или 20%, в зависимости от клиента. Можно сказать, что грядущее повышение цен на этом фоне будет более скромным, но его вряд ли удастся избежать на фоне ускорения инфляции и роста затрат производителей чипов на освоение новых литографических норм.